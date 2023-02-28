«Краснодар» – ЦСКА: прогноз Павла Погребняка на матч пути РПЛ Кубка России

Экс-футболист сборной России, чемпион России, обладатель Кубка УЕФА и Суперкубка Европы Павел Погребняк дал прогноз на матч 1/4 финала Фонбет Кубка России «Краснодар» – ЦСКА.

Ставка: ничья за 3.35.

«В первом матче ЦСКА разгромил «Краснодар» со счётом 3:0 — ещё и при нереализованном пенальти. Армейцы играют с большим желанием и азартом. Для меня они одни из главных претендентов на победу в Кубке. Думаю, команда Федотова не сбавит обороты и легко выйдет в полуфинал.

Лучшие прогнозы на сегодня.

У «Краснодара» в межсезонье сменился тренер, но не стоит делать выводы после одного матча — хотя вероятно, что «быкам» придётся делать ставку лишь на чемпионат России. Моя ставка — ничья за 3.35», — сказал Погребняк.

Экспресс с коэффициентом 16.75.

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