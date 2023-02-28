«Краснодар» – ЦСКА: прогноз Павла Погребняка на матч пути РПЛ Кубка России

Экс-футболист сборной России, чемпион России, обладатель Кубка УЕФА и Суперкубка Европы Павел Погребняк дал прогноз на матч 1/4 финала Фонбет Кубка России «Краснодар» – ЦСКА.
Ставка: ничья за 3.35.
«В первом матче ЦСКА разгромил «Краснодар» со счётом 3:0 — ещё и при нереализованном пенальти. Армейцы играют с большим желанием и азартом. Для меня они одни из главных претендентов на победу в Кубке. Думаю, команда Федотова не сбавит обороты и легко выйдет в полуфинал.
У «Краснодара» в межсезонье сменился тренер, но не стоит делать выводы после одного матча — хотя вероятно, что «быкам» придётся делать ставку лишь на чемпионат России. Моя ставка — ничья за 3.35», — сказал Погребняк.
Экспресс с коэффициентом 16.75.
Скалони продлил контракт со сборной Аргентины по футболу.
Головин продлил контракт с «Монако» до 2026 года.
- 28 февраля 2023
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:00
- 27 февраля 2023
-
22:54
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
06:30
- 26 февраля 2023
-
22:00
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:00
-
11:00