«Краснодар» – ЦСКА: прогноз Егора Титова на встречу Кубка России

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Краснодар» – ЦСКА в 1/8 финала Фонбет Кубка России сезона-2022/2023.

Ставка: ЦСКА не проиграет и ТБ 1.5 за 1.82.

«В этой паре судьба путевки в следующий раунд определена. Не верю, что «Краснодар» сумеет отыграться после 0:3 в Москве. Какие-то моменты краснодарцы создавали, даже могли первыми забить на поле ЦСКА, но, если смотреть всю игру, у армейцев было значительное преимущество. На данный момент это более солидная команда, которая играет в понятный футбол. «Краснодар» с новым тренером еще не обрел свою философию, свою игру.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Этот матч краснодарцы должны использовать для подготовки к чемпионату и другим стадиям Кубка России. Нужно сыгрываться, нужно определяться со стартовым составом, нужно приобретать уверенность. Но я не думаю, что многое изменится в этом противостоянии за несколько дней. Это вряд ли возможно. ЦСКА в порядке, у него длинная скамейка. Даже если будет ротация, это кардинально не скажется на результате.

То, как играла оборона «Краснодара» в первом матче, никакой критики не выдерживает. ЦСКА обязательно забьет, возможно, не один мяч. От этого и будем плясать в выборе ставки – ЦСКА не проиграет и тотал больше 1,5 мяча», — сказал Титов.

Экспресс с коэффициентом 16.75.

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