«Краснодар» – ЦСКА: смотреть онлайн матч Кубка России, во сколько начало прямой трансляции

28 февраля состоится ответный матч 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России «Краснодар» – ЦСКА. Начало – в 19:30 мск. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на телеканале «Матч!».
Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить в букмекерских конторах можно на победу москвичей с коэффициентом 2.42. Успех краснодарцев оценивается аналитиками в 2.89. Поставить на ничью предлагают за 3.35.
Букмекеры сомневаются, что матч «Краснодар» – ЦСКА получится результативным: тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.77, а тотал больше 2.5 мяча – за 2.09. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.36. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.29. Поставить на «обе забьют» можно за 1.81.
Экспресс с коэффициентом 16.75.
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