Прогноз на матч Кубка России «Краснодар» — ЦСКА с коэффициентом 3.45

Представляем вашему вниманию прогноз на матч Кубка России «Краснодар» — ЦСКА.

Ставка: победа «Краснодара» за 3.45.

«Краснодар» оказался в крайне неудачном положении после первой игры четвертьфинала Кубка России с ЦСКА. Неожиданное крупное поражение в Москве со счётом 0:3 фактически перечеркнуло шансы команды на выход в полуфинал. Главной причиной провала в первом матче следует признать плохую игру в полузащите. Новая связка Кади — Кевин действовала неуверенно, часто ошибалась и позволяла сопернику совершенно спокойно проникать во владения Сафонова. Ивич — специалист высокого уровня. Он сумеет в короткий срок пересмотреть стартовый состав и сделать правильные выводы из поражения.

Лучшие прогнозы на сегодня.

ЦСКА продемонстрировал отличное общекомандное взаимодействие, коллективный прессинг и чёткую реализацию опасных моментов в первой официальной игре сезона. В центре поля умело организовывал атаки Карраскаль, который стал центральной фигурой тактической схемы армейцев. Счёт мог быть крупнее, если бы колумбиец реализовал 11-метровый. Владимир Федотов остался доволен командой, которая продемонстрировала высокую самоотдачу. Об этом наставник армейцев рассказал на пресс-конференции.

ЦСКА получил возможность действовать на контратаках, отдав инициативу сопернику. Для «Краснодара» это привычное дело — владеть мячом на домашней арене. Погода в Краснодаре больше благоприятствует созидательному футболу, что поможет хозяевам одержать победу. Отметим, что в шести последних официальных встречах на своём поле «быки» выиграли. Рекомендуем рассмотреть ставку на победу «Краснодара» за 3.45.

Экспресс с коэффициентом 16.75.

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