«Динамо» — «Крылья Советов»: прогноз Константина Генича на матч Кубка России

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Динамо» (Москва) – «Крылья Советов» в 1/8 финала Фонбет Кубка России сезона-2022/2023.

Ставка: победа «Динамо» за 1.80.

«Динамовцы будут принимать самарские «Крылья Советов». Поражение 1:2 в гостях не ставит для них крест на проходе дальше. В целом динамовцы показали неплохой футбол. Смотрел полностью всю игру. Да, «Крылья» тоже очень лихо выбегали в контратаку, забили прекрасные мячи. Но динамовцы тоже могли забить больше одного мяча.

Лучшие прогнозы на сегодня.

У «Динамо» сейчас хорошая, глубокая скамейка. Болельщики могут прийти без Fan ID. Не забываем, что «ВТБ-Арена» в этом сезоне самый посещаемый московский стадион. Мне кажется, у динамовцев есть все ресурсы, чтобы отыграть преимущество, добытое «Крыльями» в первом матче. Не исключено, что они переведут игру за основное время. Мой прогноз – победа «Динамо» в основное время за 1.80», — сказал Генич.

Экспресс с коэффициентом 20.63.

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