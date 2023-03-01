«Салават Юлаев» — «Адмирал»: прогноз Максима Лебедева на матч плей-офф КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч Кубка Гагарина «Салават Юлаев» — «Адмирал».

Ставка: победа «Салавата Юлаева» за 1.75.

«Салават» у нас меньше всего боится поездок на Дальний Восток. Все гадают, отчего так происходит. Возможно, и потому, что реально Уфа живёт не на два, а почти на три часа раньше Москвы. Два – это округлённое число для всего часового пояса. Но если фактически больше, то, соответственно, от Дальнего Востока меньше. Вот и не пугает он уфимцев, прилично разогнавшихся к концу регулярного сезона.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Предположу счёт в серии 4-1. Перед своими зрителями «Адмирал» одну победу одержит, зато «Салават» закончит серию оптимально и дома. Для этого ему нужно брать оба домашних матча, и это для нынешнего «Салавата» вполне по силам. Думаю, нас ждёт ниже средней по голевой насыщенности игра (мы же помним, как играет «Адмирал», особенно на выезде), с тоталом ниже 6.5. А по итогам матча «Салават» дожмёт дальневосточников в основное время.

Потому что уфимцы к концу регулярного чемпионата прилично добавили, а «Адмирал» к этому времени почти всё растерял», — сказал Лебедев.

Экспресс с коэффициентом 20.63.

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