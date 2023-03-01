«Динамо» — «Крылья Советов»: прогноз Егора Титова на игру Кубка России

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Динамо» (Москва) – «Крылья Советов» в 1/8 финала Фонбет Кубка России сезона-2022/2023.

Ставка: победа «Динамо» с форой (-1) за 2.36.

«Крылья» одержали победу в первом матче. Нельзя сказать, что совсем не по делу, просто лучше распорядились своими моментами самарцы. У «Динамо» шансов было точно не меньше, но где-то не повезло. Справедливым результатом была бы ничья.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Дома, я думаю, у бело-голубых все шансы взять реванш. Команда неплохо готова, хорошо двигается, впереди есть очень качественный подбор футболистов. Есть кому создавать моменты, есть те, кто их способен реализовать. Здесь в первую очередь выделил бы Тюкавина. Смолов последнего слова не сказал. К тому же длинная скамейка у динамовцев. Есть варианты для усиления, когда у тебя с первых минут не выходят Макаров, тот же Тюкавин, Гладышев.

Самарцам на выезде будет значительно труднее. Динамовцев погонят вперед трибуны. И в такой обстановке они многих у себя просто сминали. Так что ставлю на победу «Динамо» с форой (-1)», — сказал Титов.

Экспресс с коэффициентом 20.63.

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