«Ак Барс» — «Нефтехимик»: прогноз Павла Лысенкова на матч Кубка Гагарина

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на первый матч серии первого раунда плей-офф КХЛ, в котором сыграют «Ак Барс» и «Нефтехимик».
Ставка: победа «Ак Барса» за 1.78.
«В целом не нужно быть пророком, чтобы предсказать здесь победу «Ак Барса». Казанская команда гораздо сильнее, чем младший брат из Нижнекамска. Состав просто звенит, а Александр Радулов – в ударе.
Посмотрите, как «Ак Барс» играл в Казани против «Нефтехимика» раньше.
30 декабря. «Ак Барс» побеждает со счётом 3:1.
30 октября. «Ак Барс» побеждает со счётом 5:2.
Причем это было в смутные времена, когда еще Зинэтула Билялетдинов не вступил во власть в «Ак Барсе» в полной мере. Но «Нефтехимик» попадал под раздачу даже при Олеге Знарке.
Да, команда из Нижнекамска совершила маленький подвиг, сумев пробиться в плей-офф. Но думаю, что на этом чудеса закончатся. Я бы в этом матче взял кэф 1.78 на то, что «Ак Барс» победит в основное время», — сказал Лысенков.
Экспресс с коэффициентом 20.63.
«Коламбус» обменял Владислава Гаврикова в «Лос-Анджелес».
«Рейнджерс» выменяли Кейна у «Чикаго».
Радулов отказался говорить о бонусе в размере 90 млн рублей.
- 1 марта 2023
-
13:30
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 28 февраля 2023
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:00
- 27 февраля 2023
-
22:54
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
06:30
- 26 февраля 2023
-
22:00
-
19:00
-
18:00
-
17:00