«Ак Барс» — «Нефтехимик»: прогноз Павла Лысенкова на матч Кубка Гагарина

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на первый матч серии первого раунда плей-офф КХЛ, в котором сыграют «Ак Барс» и «Нефтехимик».

Ставка: победа «Ак Барса» за 1.78.

«В целом не нужно быть пророком, чтобы предсказать здесь победу «Ак Барса». Казанская команда гораздо сильнее, чем младший брат из Нижнекамска. Состав просто звенит, а Александр Радулов – в ударе.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Посмотрите, как «Ак Барс» играл в Казани против «Нефтехимика» раньше.

30 декабря. «Ак Барс» побеждает со счётом 3:1.

30 октября. «Ак Барс» побеждает со счётом 5:2.

Причем это было в смутные времена, когда еще Зинэтула Билялетдинов не вступил во власть в «Ак Барсе» в полной мере. Но «Нефтехимик» попадал под раздачу даже при Олеге Знарке.

Да, команда из Нижнекамска совершила маленький подвиг, сумев пробиться в плей-офф. Но думаю, что на этом чудеса закончатся. Я бы в этом матче взял кэф 1.78 на то, что «Ак Барс» победит в основное время», — сказал Лысенков.

Экспресс с коэффициентом 20.63.

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