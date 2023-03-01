«Ливерпуль» — «Вулверхэмптон»: прогноз Эдуарда Мора на матч АПЛ

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор записал прогноз на матч «Ливерпуль» – «Вулверхэмптон».

Ставка: победа «Ливерпуля» с форой (-1.5) за 2.27.

«Ливерпуль» идет на непривычном для себя седьмом месте. Конечно, всеми силами будет пытаться попасть в Лигу чемпионов. Тем более шансов пройти «Реал» практически нет. Думаю, сейчас все силы будут брошены именно на чемпионат. Потихоньку выздоравливают лидеры, поэтому команда будет прибавлять.

Лучшие прогнозы на сегодня.

После разгрома от «Реала» Клопп не смог выиграть и в АПЛ, сыграли 0:0. Думаю, это связано с тем, что было потеряно много сил.

Сейчас команда уже отдохнула и покажет свою лучшую игру. Мне кажется, что красные забьют много и выиграют уверенно.

«Вулверхэмптон» идет на привычном 13-м месте. Да, недавно команда обыграла «Ливерпуль» со счётом 3:0. Я думаю, что мерсисайдцы этого не забыли. Я поставлю на победу «Ливерпуля» с форой (-1.5)», — сказал Мор.

Экспресс с коэффициентом 20.63.

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