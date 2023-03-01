«Салават Юлаев» — «Адмирал»: прогноз Павла Лысенкова на игру Кубка Гагарина 1 марта

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на первый матч серии первого раунда плей-офф КХЛ, в котором сыграют «Салават Юлаев» и «Адмирал».

Ставка: ничья в первом периоде за 2.45.

«В регулярном чемпионате эти команды играли так: мотаем назад.

Лучшие прогнозы на сегодня.

14 января. «Салават Юлаев» победил дома (2:0), в первом периоде была ничья 0:0.

23 декабря. «СЮ» выиграл дома (5:3), в первом периоде поведя сразу 2:0.

17 сентября. «Адмирал» выиграл дома (2:1 ОТ), в первом периоде ведя 1:0.

15 сентября. «Адмирал» выиграл дома (2:0), и в первом периоде была ничья 0:0.

В целом уже всё понятно по этим играм. Правда, матч 23 декабря несколько выбивается из колеи. Но лично мне понятно, что это два клуба, замечательно умеющих играть в обороне. «Адмирал» в первом матче серии, да ещё в гостях, упрётся у своих ворот, выстроив баррикады. «Салават Юлаев» вряд ли тоже бросится в натиск, как принято у канадцев, чтобы не нарваться на контратаку.

Как говорил главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров, «в плей-офф нельзя уступать в счёте». И это касается всех команд.

Тут я вижу два достойных коэффициента. Но общий тотал меньше 2.5 шайбы за 3.97 кажется мне слишком рискованным. Поэтому я бы в этом матче взял коэффициент 2.45 на то, что в первом периоде будет зафиксирована ничья и обе команды покажут осторожный хоккей», — сказал Лысенков.

Экспресс с коэффициентом 20.63.

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