«Салават Юлаев» — «Адмирал»: прогноз Павла Лысенкова на игру Кубка Гагарина 1 марта

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на первый матч серии первого раунда плей-офф КХЛ, в котором сыграют «Салават Юлаев» и «Адмирал».
Ставка: ничья в первом периоде за 2.45.
«В регулярном чемпионате эти команды играли так: мотаем назад.
14 января. «Салават Юлаев» победил дома (2:0), в первом периоде была ничья 0:0.
23 декабря. «СЮ» выиграл дома (5:3), в первом периоде поведя сразу 2:0.
17 сентября. «Адмирал» выиграл дома (2:1 ОТ), в первом периоде ведя 1:0.
15 сентября. «Адмирал» выиграл дома (2:0), и в первом периоде была ничья 0:0.
В целом уже всё понятно по этим играм. Правда, матч 23 декабря несколько выбивается из колеи. Но лично мне понятно, что это два клуба, замечательно умеющих играть в обороне. «Адмирал» в первом матче серии, да ещё в гостях, упрётся у своих ворот, выстроив баррикады. «Салават Юлаев» вряд ли тоже бросится в натиск, как принято у канадцев, чтобы не нарваться на контратаку.
Как говорил главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров, «в плей-офф нельзя уступать в счёте». И это касается всех команд.
Тут я вижу два достойных коэффициента. Но общий тотал меньше 2.5 шайбы за 3.97 кажется мне слишком рискованным. Поэтому я бы в этом матче взял коэффициент 2.45 на то, что в первом периоде будет зафиксирована ничья и обе команды покажут осторожный хоккей», — сказал Лысенков.
Экспресс с коэффициентом 20.63.
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