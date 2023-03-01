«Арсенал» — «Эвертон»: ставка Романа Павлюченко на матч АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Арсенал» — «Эвертон».

Ставка: победа «Арсенала» с форой (-1.5) за 2.03.

«Арсенал» и «Эвертон» сыграют в перенесённом туре АПЛ. Конечно, цели на остаток сезона у соперников кардинально различаются. Не думаю, что «ириски», пытающиеся просто остаться в чемпионате в следующем сезоне, смогут навязать тут борьбу одному из лидеров турнира.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Арсенал» в последних матчах набрал ход, снова начал побеждать. Думаю, сейчас команду очень выручает тот факт, что она пока не играет в еврокубках. Из-за этого главный преследователь «канониров», «Манчестер Сити», может замедлиться. Пока что разрыв между первым и вторым местом составляет всего два очка.

После серии неудач подопечные Микеля Артеты добились двух уверенных побед – 1:0 с «Лестером» и 4:2 с «Астон Виллой». Не думаю, что у гостей будут шансы на успех в противостоянии с «Арсеналом».

«Ириски», конечно, проводят провальный сезон. Клуб до сих пор борется за выживание в турнире – не помогла даже смена главного тренера. Впрочем, время на спасение у «Эвертона» ещё есть. Сейчас коллектив из Ливерпуля идёт на 18-й строчке и отстаёт от соперников выше на пару очков.

Думаю, нельзя не отметить одну недавнюю победу «ирисок». Ведь обыграть аутсайдеру лиги удалось как раз «Арсенал», нанеся ему одно из немногих поражений в этом сезоне – 1:0. Думаю, подопечные Артеты выйдут на поле заряженными на месть сопернику», — сказал Павлюченко.

Экспресс с коэффициентом 20.63.

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