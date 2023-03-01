«Осасуна» — «Атлетик»: прогноз Константина Генича на матч 1/2 финала Кубка Испании

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Осасуна» – «Атлетик» Бильбао в 1/2 финала Кубка Испании сезона-2022/2023.

Ставка: ничья в первом тайме за 1.95.

«Первый полуфинальный матч Кубка Испании. Отправляемся в Памплону, где «Осасуна» будет принимать «Атлетик» Бильбао. В последний раз, когда команды играли на «Сан-Мамес» — а это было в начале 2023 года — матч завершился вничью 0:0, несмотря на подавляющее преимущество «Атлетика». Сумасшедшую игру продемонстрировал голкипер «Осасуны» Айтор Фернандес. Он вытащил очень много ударов, которые были максимально близки к голу.

Лучшие прогнозы на сегодня.

В последнем туре чемпионата и те и другие сыграли результативные матчи, что не совсем им свойственно. Бильбао с двумя автоголами уступил «Жироне» — 2:3. Подпортили себе настроение баски. А «Осасуна», которая впервые за долгое время так далеко забралась в Кубке Испании, подходит к матчу в хорошем настроении. В выходные памплонцы обыграли на выезде «Севилью». Забить на «Рамон Санчес Писхуан» три мяча – это дорогого стоит. Но, конечно, не без удачи для «Осасуны» матч сложился.

Здесь Кубок, двухматчевое противостояние. Вряд ли команды будут раскрываться, вряд ли будут лететь с шашкой наголо. Думаю, получится упёртый, упрямый матч с небольшим количеством моментов. Я так предполагаю. Хотя когда в последнее время я предполагаю, что будет немного забитых мячей, то они летят, как из рога изобилия, да ещё и автоголы команды забивают.

Я бы взял здесь ничью в первом тайме за хороший коэффициент 1.95. Мне кажется, особо рисковать никто не будет. Пойдёт плотная, вязкая игра. В первом тайме победителя не будет», — сказал Генич.

Экспресс с коэффициентом 20.63.

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