СКА — «Динамо» Мн: прогноз Павла Лысенкова на игру плей-офф КХЛ в Санкт-Петербурге

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на первый матч серии первого раунда плей-офф КХЛ, в котором сыграют СКА и минское «Динамо».
Ставка: победа СКА с форой (-1.5) за 1.82.
«Давайте вспомним историю.
Сезон-2020/21. СКА встречается с минским «Динамо» в первом раунде – и побеждает в серии (4-1).
Сезон-2021/22. СКА встречается с минским «Динамо» в первом раунде – и побеждает в серии (4-0).
Сезон-2022/23. Что мы видим? Правильно, СКА встречается с минским «Динамо» в первом раунде – и…
Понятно, кто в серии победит. Но мы говорим о первом матче.
Я послушал главного тренера Романа Ротенберга и игроков СКА на открытой тренировке в понедельник. И понял, что там даже намека нет на расслабленность. Концентрация будет высочайшая! Главное тут – не перекрутить гайки. Но я думаю, что длинная тренерская лавка СКА с этим справится.
При этом СКА гораздо сильнее минского «Динамо». Посмотрим на два матча в Санкт-Петербурге. Да, 11 октября хозяева победили белорусов только 3:2 в овертайме. Но вот 15 ноября случился форменный разгром (7:2), и это уже ближе к истине. Я бы в этом матче взял коэфффициент 1,82 на то, что СКА победит с форой (-1,5), то есть с разницей от двух шайб», — сказал Лысенков.
Экспресс с коэффициентом 20.63.
«Коламбус» обменял Владислава Гаврикова в «Лос-Анджелес».
«Рейнджерс» выменяли Кейна у «Чикаго».
Радулов отказался говорить о бонусе в размере 90 млн рублей.
- 1 марта 2023
-
18:00
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 28 февраля 2023
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:00
- 27 февраля 2023
-
22:54
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00