СКА — «Динамо» Мн: прогноз Павла Лысенкова на игру плей-офф КХЛ в Санкт-Петербурге

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на первый матч серии первого раунда плей-офф КХЛ, в котором сыграют СКА и минское «Динамо».

Ставка: победа СКА с форой (-1.5) за 1.82.

«Давайте вспомним историю.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Сезон-2020/21. СКА встречается с минским «Динамо» в первом раунде – и побеждает в серии (4-1).

Сезон-2021/22. СКА встречается с минским «Динамо» в первом раунде – и побеждает в серии (4-0).

Сезон-2022/23. Что мы видим? Правильно, СКА встречается с минским «Динамо» в первом раунде – и…

Понятно, кто в серии победит. Но мы говорим о первом матче.

Я послушал главного тренера Романа Ротенберга и игроков СКА на открытой тренировке в понедельник. И понял, что там даже намека нет на расслабленность. Концентрация будет высочайшая! Главное тут – не перекрутить гайки. Но я думаю, что длинная тренерская лавка СКА с этим справится.

При этом СКА гораздо сильнее минского «Динамо». Посмотрим на два матча в Санкт-Петербурге. Да, 11 октября хозяева победили белорусов только 3:2 в овертайме. Но вот 15 ноября случился форменный разгром (7:2), и это уже ближе к истине. Я бы в этом матче взял коэфффициент 1,82 на то, что СКА победит с форой (-1,5), то есть с разницей от двух шайб», — сказал Лысенков.

Экспресс с коэффициентом 20.63.

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