«Арсенал» — «Эвертон»: прогноз Егора Титова на матч АПЛ 1 марта

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Арсенал» — «Эвертон» в 7-м туре АПЛ сезона-2022/2023.

Ставка: победа «Арсенала» с форой (-1) за 1.53.

«Не так давно «Арсенал» проиграл «Эвертону» на выезде, и тот результат всех удивил. Но у ливерпульской команды тогда только поменялся тренер, и на кураже футболисты «Эвертона» отдавали все силы, бились за каждый мяч. По желанию они превзошли лондонцев.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Сейчас «Эвертон» продолжает оставаться в зоне вылета. В последнем туре уступили дома «Астон Вилле» — 0:2. Точно не на такой результат рассчитывали синие, но ничего не получилось. Проблемная команда, которая до конца сезона будет вести борьбу за выживание.

«Арсенал» уже знает, чего ему ожидать от этого соперника. Понятно, что «Эвертон» будет играть глубоко, обороняться у своей штрафной. Но «Арсенал» неплохо научился вскрывать таких оппонентов. Мотивация есть — надо удирать от «Манчестер Сити». В случае победы «Арсенал» оторвётся на пять очков. Это необходимо сделать.

Думаю, класс «Арсенала» позволит выиграть. Поставлю на хозяев с форой (-1)», — сказал Титов.

Экспресс с коэффициентом 20.63.

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