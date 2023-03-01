«Локомотив» — «Витязь»: прогноз Павла Лысенкова на игру Кубка Гагарина в Ярославле

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на первый матч серии первого раунда плей-офф КХЛ, в котором сыграют «Локомотив» и «Витязь».

Ставка: ТМ 3.5 за 2.36.

«Как говорят, это самая скучная серия плей-офф. С этим можно спорить, но вообще эти соперники гоняют низовые матчи. Вот посмотрите, как все было в этом сезоне в Ярославле.

Лучшие прогнозы на сегодня.

24 января. «Локомотив» победил со счетом 3:1.

17 сентября. «Локомотив» победил по буллитам 1:0.

А что происходило в Балашихе?

21 сентября. «Витязь» проиграл 1:2.

9 сентября. «Витязь» выиграл в овертайме 4:3.

Матч в начале сентября выбивается из колеи, но тогда регулярный чемпионат только начался и в лиге было много сумбура.

Я думаю, что низовой матч нас будет ждать и в первой игре плей-офф. Если только «Витязь» сразу не рухнет под натиском хозяев. Но вроде бы он и не должен. Я бы в этом матче взял коэффициент 2.36 на то, что общий тотал в основное время составит меньше 3,5», — сказал Лысенков.

Экспресс с коэффициентом 20.63.

«Коламбус» обменял Владислава Гаврикова в «Лос-Анджелес».

«Рейнджерс» выменяли Кейна у «Чикаго».

Радулов отказался говорить о бонусе в размере 90 млн рублей.