«Локомотив» — «Витязь»: прогноз Павла Лысенкова на игру Кубка Гагарина в Ярославле

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на первый матч серии первого раунда плей-офф КХЛ, в котором сыграют «Локомотив» и «Витязь».
Ставка: ТМ 3.5 за 2.36.
«Как говорят, это самая скучная серия плей-офф. С этим можно спорить, но вообще эти соперники гоняют низовые матчи. Вот посмотрите, как все было в этом сезоне в Ярославле.
24 января. «Локомотив» победил со счетом 3:1.
17 сентября. «Локомотив» победил по буллитам 1:0.
А что происходило в Балашихе?
21 сентября. «Витязь» проиграл 1:2.
9 сентября. «Витязь» выиграл в овертайме 4:3.
Матч в начале сентября выбивается из колеи, но тогда регулярный чемпионат только начался и в лиге было много сумбура.
Я думаю, что низовой матч нас будет ждать и в первой игре плей-офф. Если только «Витязь» сразу не рухнет под натиском хозяев. Но вроде бы он и не должен. Я бы в этом матче взял коэффициент 2.36 на то, что общий тотал в основное время составит меньше 3,5», — сказал Лысенков.
Экспресс с коэффициентом 20.63.
«Коламбус» обменял Владислава Гаврикова в «Лос-Анджелес».
«Рейнджерс» выменяли Кейна у «Чикаго».
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