«Реал» — «Барселона»: прогноз Константина Генича на матч Кубка Испании

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Реал» Мадрид — «Барселона» в 1/2 финала Кубка Испании сезона-2022/2023.
Ставка: победа «Реала» за 1.99.
«От «эль класико» сложно устать. Совсем недавно «Барселона» обыграла «Реал» в финале Суперкубка Испании. Теперь же впереди нас ждут два матча в полуфинале Кубка Испании. Если в Суперкубке Испании у «Реала» была, мягко говоря, не самая удачная форма и Анчелотти это признавал, указывая на форму Модрича, Винисиуса, Вальверде.
Сейчас «Реал» на ходу и постоянно нервирует «Барселону» своим приближением в турнирной таблице. В свою очередь, «Барселона» начинает нервничать. У неё уже есть и вылет в Лиге Европы от «МЮ», и поражение в Примере впервые за долгое время от «Альмерии». Каталонская команда пошла по нисходящей. Пошли травмы: Педри сломался, Левандовски. «Реал» сейчас выглядит явно увереннее.
В первом матче «Реал» выглядит увереннее. Он сейчас явно лучше готов, а эта разность в готовности может дать о себе знать именно в таком матче. «Реал» — явный фаворит, и я согласен с букмекерами. Не стоит забывать о травме Дембеле. Бускетс пока не так хорош после повреждения. Не так убедителен Френки де Йонг.
«Реал» дома должен взять реванш за поражение в Суперкубке Испании. Он сейчас лучше играет и лучше готов, поэтому моя ставка — победа «Реала», — сказал Генич.
Экспресс с коэффициентом 8.68.
Быстров: Абаскаль реанимировал русских футболистов «Спартака».
Мостовой: «Зенит» побеждает за счёт легионеров.
- 2 марта 2023
-
11:00
-
10:00
- 1 марта 2023
-
20:00
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 28 февраля 2023
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:00
- 27 февраля 2023
-
22:54
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:30