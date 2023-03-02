«Реал» — «Барселона»: прогноз Константина Генича на матч Кубка Испании

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Реал» Мадрид — «Барселона» в 1/2 финала Кубка Испании сезона-2022/2023.

Ставка: победа «Реала» за 1.99.

«От «эль класико» сложно устать. Совсем недавно «Барселона» обыграла «Реал» в финале Суперкубка Испании. Теперь же впереди нас ждут два матча в полуфинале Кубка Испании. Если в Суперкубке Испании у «Реала» была, мягко говоря, не самая удачная форма и Анчелотти это признавал, указывая на форму Модрича, Винисиуса, Вальверде.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Сейчас «Реал» на ходу и постоянно нервирует «Барселону» своим приближением в турнирной таблице. В свою очередь, «Барселона» начинает нервничать. У неё уже есть и вылет в Лиге Европы от «МЮ», и поражение в Примере впервые за долгое время от «Альмерии». Каталонская команда пошла по нисходящей. Пошли травмы: Педри сломался, Левандовски. «Реал» сейчас выглядит явно увереннее.

В первом матче «Реал» выглядит увереннее. Он сейчас явно лучше готов, а эта разность в готовности может дать о себе знать именно в таком матче. «Реал» — явный фаворит, и я согласен с букмекерами. Не стоит забывать о травме Дембеле. Бускетс пока не так хорош после повреждения. Не так убедителен Френки де Йонг.

«Реал» дома должен взять реванш за поражение в Суперкубке Испании. Он сейчас лучше играет и лучше готов, поэтому моя ставка — победа «Реала», — сказал Генич.

Экспресс с коэффициентом 8.68.

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