«Реал» Мадрид — «Барселона»: прогноз Эдуарда Мора на игру Кубка Испании

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор записал прогноз на матч «Реал» Мадрид – «Барселона».
Ставка: ТМ 2.5 за 1.99.
«Первый матч полуфинала Кубка Испании. За игрой будет смотреть весь мир. Если посмотреть на чемпионат, то увидим, что обе команды не в лучшей форме. Они отдавали силы в еврокубках. При этом «Реал» отлично сыграл против «Ливерпуля». А «Барса» вылетела из Лиги Европы и даже успела проиграть в чемпионате.
Нас ждёт напряжённый матч. Обе команды успели отдохнуть. Думаю, что вряд ли кто-то побежит вперёд.
Это будет первый матч, аккуратная игра, особенно со стороны гостей. Не вижу предпосылок для верхового матча. Поставлю на ТМ 2.5», — сказал Мор.
Экспресс с коэффициентом 8.68.
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