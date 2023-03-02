«Реал» Мадрид — «Барселона»: ставка Романа Павлюченко на матч Кубка Короля

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Кубка Испании «Реал» Мадрид — «Барселона».

Ставка: победа «Реала» за 2.01.

«Неважно, какой это турнир, в какой момент сезона встречаются соперники – для них это принципиальные матчи. Так что оба клуба выпустят на поле основные составы и будут стремиться к победе.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Барселона» подходит к этой игре в не самый лучший момент – в последних матчах каталонцы проигрывали. И неудача с «Альмерией» в Ла Лиге (0:1) ещё не так важна – отрыв сине-гранатовых от мадридцев всё ещё сохраняется. Однако до этого подопечные Хави не смогли в гостях обыграть «Ман Юнайтед» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы (1:2). Явно не планировал клуб так рано вылетать из еврокубка. Однако англичане по делу обыграли соперника, в доминирующей манере проведя второй тайм.

А вот у «Реала» давно не было проигрышей. Свой матч в еврокубке недавно подопечные Карло Анчелотти выиграли, да ещё как – разгромили «Ливерпуль» на «Энфилде» (5:2). Затем, правда, «сливочные» потеряли очки в Примере, сыграв вничью с «Атлетико» в дерби – 1:1. Снова не обошлось без судейского скандала – в их матчах нервы всегда на пределе.

Думаю, у «Реала» есть в этом матче небольшое преимущество – домашняя арена. Фанаты будут гнать «Королевский клуб» вперёд. Да, «Барселона» сейчас – очень сильный соперник для подопечных Анчелотти. В недавнем Суперкубке Испании каталонцы смогли обыграть мадридцев – 3:1. Но сейчас я всё-таки поверю в успех хозяев поля», — сказал Павлюченко.

Экспресс с коэффициентом 8.68.

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