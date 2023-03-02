«Реал» — «Барселона»: ставка Александра Мостового на полуфинальный матч Кубка Испании

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сделал ставку на матч Кубка Испании «Реал» — «Барселона».

Ставка: победа «Реала» за 2.01.

«Реал» после пяти побед кряду не сумел в прошлом туре Примеры переиграть дома «Атлетико» в мадридском дерби и добился лишь ничьей. Коллектив смотрелся значительно убедительнее противника впереди, но отличиться смог уже под конец игры, уступая в счёте. В кубковом противостоянии с сине-гранатовыми мадридцы явно попытаются оказаться сильнее по результатам двух матчей, учитывая, что взять трофей в Ла Лиге в этом сезоне будет очень непросто.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Что касается самой «Барселоны», то клуб потерпел в предыдущей игре чемпионата второе поражение в сезоне, неожиданно уступив на выезде скромной «Альмерии». Каталонцы не выглядели угрожающе в атаке и не наиграли даже на гол, что выглядело довольно странно, учитывая качество оппонента и грозную по именам линию нападения сине-гранатовых. Такая неудача вряд ли сильно отразится на настроении футболистов, ведь конкурент тоже допустил осечку и расстояние сократилось лишь на один балл и составляет семь очков.

На мой взгляд, в этой паре стоит ждать упорного и силового противостояния. «Реал» не станет кидаться вперёд со стартовых минут, понимая, что оппонент может мгновенно наказать за ошибку в обороне. Однако мадридцы играют дома и понимают, что в ответной встрече добиться успеха будет значительно сложнее. Я считаю, что «сливочные» ближе к победе за счёт фактора своего поля и поддержки трибун, и предлагаю использовать это», — сказал Мостовой.

Экспресс с коэффициентом 8.68.

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