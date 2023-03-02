«Авангард» — «Сибирь»: прогноз Максима Лебедева на матч плей-офф КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч первого раунда Кубка Гагарина «Авангард» — «Сибирь».

Ставка: победа «Сибири» в матче за 2.46.

«К концу регулярного чемпионата «Сибирь» профукала «все полимеры». Она не только потеряла преимущество своего льда, но и получила на первом этапе практически непроходимого соперника. И дело тут не в том, что «Сибирь» в концовке сдала, а в том, что основные конкуренты в концовке прибавили, а новосибирцам прибавлять было нечем, они и так весь сезон выше головы прыгали. Но к плей-офф сложилась ситуация, когда практически вся олигархическая четвёрка Востока вышла на режим, при котором «Сибири» не хватит даже прыжков выше головы. Поэтому смело могу предположить, что ежели новосибирцам удастся отжать у «Авангарда» две победы в серии – это будет отличный итог сезона. Вот только не считаю, что «ястребы» эти две победы отдадут. Одну – ещё куда ни шло, но не две. Поэтому счёт в серии 4-1 кажется наиболее вероятным.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Кстати, неожиданность может быть уже в первом матче. Неожиданность первая и в этой серии последняя. «Сибирь» может выкинуть коленце и зацепить этот самый первый матч. Но только в том случае, если забьёт первой и ляжет костьми у своих ворот. Плюс новосибирского вратаря, конечно, перед матчем должен поцеловать в лобик хоккейный боженька – иначе не вытянуть. Но должен же быть в первых матчах неожиданный результат – пусть он будет в Омске. Где в очень малорезультативном противостоянии с тоталом ниже 5.5 «Сибирь» одержит первую и последнюю в серии победу», — сказал Лебедев.

Экспресс с коэффициентом 8.68.

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