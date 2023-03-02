ЦСКА — «Северсталь»: ставка Владимира Плющева на матч Кубка Гагарина

Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев сделал ставку на матч КХЛ ЦСКА – «Северсталь».

Ставка: победа ЦСКА за 1.56.

«Одни начинают дорогу к поставленной цели, другие уже решили задачу на сезон и могут быть спокойны. ЦСКА — бесспорный фаворит предстоящей серии, команда в целом стабильно провела регулярный чемпионат и постарается повторить свой прошлогодний успех. «Северсталь» далеко не та команда, которая сможет оказать достойное сопротивление дружине Фёдорова. Максимум на что способна команда из Череповца, так это на одну победу в серии.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Первый матч противостояния будет за москвичами точно. В этом я ничуть не сомневаюсь. Не так давно, кстати, команды встречались в матче в рамках регулярного чемпионата. Тогда игра получилась очень результативная. Уверен, что сейчас такого количества шайб мы не увидим. Поставил бы на победу ЦСКА в основное время», — сказал Плющев.

Экспресс с коэффициентом 8.68.

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