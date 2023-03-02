ЦСКА — «Северсталь»: прогноз Максима Лебедева на матч первого раунда плей-офф КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч первого раунда Кубка Гагарина ЦСКА – «Северсталь».

Ставка: победа ЦСКА и ТБ 5.5 за 3.62.

«Для «Северстали» как для команды с одним из самых скромных бюджетов в КХЛ сам факт попадания в плей-офф является большим достижением. Понятно, что уже на первом этапе плей-офф череповчане получат ломового соперника, и также понятно, что величайшим достижением будет у такого соперника хоть что-то хоть где-то урвать. Вряд ли ЦСКА даст урвать у себя две победы, а вот одну, на родном льду и на глазах родных болельщиков, вполне может и подарить. Поэтому счёт в серии 4-1 кажется мне наиболее вероятным. Вслед за ним по вероятности идёт вариант 4-0.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Таким образом, в московских матчах «Северстали» точно ничего не светит. Она, конечно, попытается хотя бы зацепиться за результат по ходу игры, и, скорее всего, это будет именно первая игра, в которой соперники будут присматриваться друг к другу. Вполне вероятно, что после второго периода на табло будет ничья или даже минимальное преимущество гостей. Но потом ЦСКА раскатится и доведёт дело до победы, не прибегая к овертаймам. И шайбы будут – думаю, тотал превысит 5.5, даже если «Северсталь» применит в столице суперзащитную тактику.

Команды из разных вселенных, и тут уже ничего не попишешь. Между прочим, Андрею Разину пора в другую вселенную переезжать. Заработал», — сказал Лебедев.

Экспресс с коэффициентом 8.68.

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