«Торпедо» — «Динамо» М: прогноз Максима Лебедева на встречу Кубка Гагарина

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч первого раунда Кубка Гагарина «Торпедо» — «Динамо» Москва.
Ставка: победа «Торпедо» в матче за 2.07.
«Четвёртая команда Запада играет с пятой, и это тот самый случай, где надо ждать самой большой битвы на первом этапе плей-офф. У «Динамо» есть определённое преимущество в опыте, причём опыт этот не столько у игроков, сколько у тренерского штаба. А вот для «Торпедо» практически всё будет в новинку — «О, сколько нам открытий чудных...» И главное открытие будет заключаться в том, что атакующая игра перестанет приносить результаты.
Предположу, что эту серию заберёт «Динамо» со счётом 4-2. Причём после четырёх первых матчей счёт в серии будет ничейным, потом бело-голубые зацепят гостевой пятый матч и завершат серию домашней победой в шестой игре. Что же касается первого матча, то вижу его достаточно весёлым, с тоталом, превышающим 4.5. И, думаю, нижегородцы в своём нынешнем воплощении всё-таки выцыганят первую победу, даже если для этого им понадобится сыграть ещё пару овертаймов.
Но на средней дистанции серии автозаводцы бело-голубым всё-таки уступают, как ни крути. Тяжело нижегородцам придётся, ох как тяжело…» — сказал Лебедев.
Экспресс с коэффициентом 8.68.
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