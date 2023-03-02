«Торпедо» — «Динамо» Москва: ставка Владимира Плющева на матч Кубка Гагарина 2 марта

Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев сделал ставку на матч КХЛ «Торпедо» – «Динамо» Москва.

Ставка: победа «Торпедо» в матче за 2.06.

«Самая интересная пара первого раунда. Не удивлюсь, если в этой серии для выявления победителя придется играть все семь матчей. Две примерно равные по классу команды. Мне нравится, как играет «Торпедо» под руководством Игоря Ларионова. Волжане проповедуют такой, я бы сказал, весёлый хоккей – и сами забивают, и соперникам это позволяют. Болельщикам такой хоккей очень нравится. Хотя я не думаю, что игры в плей-офф будут такими же результативными, как в регулярном чемпионате.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Динамо» «закроется», особенно на выезде и будет ждать ошибок соперника в обороне, действовать в большей степени на контратаках. В этой паре очень много будет зависеть от того, кто будет забивать первым в матче. В регулярке команды выиграли по две встречи. Думаю, что в этой серии нас ждёт не один овертайм. Но первый матч в любом случае будет за торпедовцами. Ставлю на их победу в матче», — сказал Плющев.

Экспресс с коэффициентом 8.68.

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