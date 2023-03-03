«Салават Юлаев» — «Адмирал»: прогноз Максима Лебедева на матч плей-офф КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч Кубка Гагарина «Салават Юлаев» — «Адмирал».

Ставка: победа «Салавата Юлаева» за 1.71.

«Первый игровой день Кубка Гагарина прошёл под девизом: «Все совсем с ума свихнулись, даже кто безумен был…» Во всех четырёх матчах вышестоящие хозяева проиграли. Причины у этих поражений разные, но есть одна общая, всех объединяющая: «олигархат» КХЛ за 15 лет привык к тому, что первый этап плей-офф проходит без особого напряжения. Поэтому и оказался немного ошеломлённым наглостью нижестоящих гостей и даже ими посрамлён.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Это совершенно не означает, что в оставшихся матчах первого этапа лидеров будут и дальше возить мордами об лёд. Более того, даже в итоговые результаты серий первый день не внесёт особых изменений. Потому что ко второму матчу «олигархи» будут злые, как цепные псы, и ни о каком расслабоне уже не будет речи. В том числе и в Уфе, где «Адмирал», безусловно, молодец, но за победу в первом матче в первую очередь должен целовать своего голкипера Серебрякова, отразившего 55 бросков, во все интимные места. И как-то не верится, что такая пруха, которую вратарь поймал в первой игре, останется с ним и на втором матче.

С тоталом предстоящей игры всё понятно: «Адмирал» как «сушил» всё живое, особенно в своей зоне, так и продолжит это богоугодное занятие. «Салават» не сильно будет этому препятствовать. Поэтому тотал в матче не будет выше 6.5. Но на этот раз победить должны хозяева, потому что будут более злыми, взведёнными и мотивированными. Поэтому возьму смелость предположить, что победит «Салават» в основное время», — сказал Лебедев.

Экспресс с коэффициентом 6.08.

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