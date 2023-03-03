«Факел» — «Химки»: прогноз Олеси Серёгиной на матч РПЛ

Ведущая, блогер Олеся Серёгина дала прогноз на матч 18-го тура РПЛ «Факел» — «Химки».
Ставка: ничья за 3.71.
«Это будет бой за выживание, потому что оба клуба находятся в самом низу турнирной таблицы, их разделяет всего одно очко.
Обеим командам нужно было как-то укрепляться во время зимней паузы – делать трансферы или сыгрываться командой, чтобы мощно вступить в новый сезон. Но по зимним матчам пока не видно, чтобы оба клуба всерьёз прибавили.
Игра будет очень осторожной, команды будут присматриваться друг к другу. Мой прогноз, что в этом матче будет ничья, возможно, даже 0:0», — сказала Серёгина.
Экспресс с коэффициентом 6.08.
Российские инвесторы могут приобрести бразильский клуб.
Роналду приобрёл новый автомобиль за € 8 млн.
Сын Роналдиньо будет выступать за молодёжную команду «Барселоны».
- 3 марта 2023
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
08:00
- 2 марта 2023
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 1 марта 2023
-
20:00
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 28 февраля 2023
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00