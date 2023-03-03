«Факел» — «Химки»: прогноз Олеси Серёгиной на матч РПЛ

Ведущая, блогер Олеся Серёгина дала прогноз на матч 18-го тура РПЛ «Факел» — «Химки».

Ставка: ничья за 3.71.

«Это будет бой за выживание, потому что оба клуба находятся в самом низу турнирной таблицы, их разделяет всего одно очко.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Обеим командам нужно было как-то укрепляться во время зимней паузы – делать трансферы или сыгрываться командой, чтобы мощно вступить в новый сезон. Но по зимним матчам пока не видно, чтобы оба клуба всерьёз прибавили.

Игра будет очень осторожной, команды будут присматриваться друг к другу. Мой прогноз, что в этом матче будет ничья, возможно, даже 0:0», — сказала Серёгина.

Экспресс с коэффициентом 6.08.

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