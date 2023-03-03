«Салават Юлаев» — «Адмирал»: ставка Владимира Плющева на матч Кубка Гагарина

Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев сделал ставку на матч КХЛ «Салават Юлаев» – «Адмирал».

Ставка: победа «Салавата Юлаев» и ТМ 5.5 за 2.02.

«Стартовый матч серии прошёл явно не по тому сценарию как хотелось бы фавориту серии – «Салавату Юлаеву». Команда с Дальнего Востока играла предельно строго в обороне, грамотно контратаковала и заслуженно победила в первой встрече в серии.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Уфимцам нужно что-то думать, чтобы легче взламывать оборону «Адмирала». Необходимо внести больше креатива, действовать где-то нестандартно, быстро, пытаться запутать соперника. Конечно, вытащить серию можно и с «0-2», но мне не верится в то, что и во второй встрече уфимцы проиграют. Скорее всего, они добьются победы в малорезультативном матче. Моя ставка – П1 + тотал меньше 5.5», — сказал Плющев.

Экспресс с коэффициентом 6.08.

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