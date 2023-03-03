СКА — «Динамо» Мн: прогноз Максима Лебедева на матч первого раунда Кубка Гагарина

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч Кубка Гагарина СКА — «Динамо» Минск.

Ставка: победа СКА с форой (-1.5) за 1.67.

«Мы, конечно, привыкли к питерскому раздолбайству, но в прежние годы оно распространялось исключительно на регулярный чемпионат. В плей-офф же команда как-то собиралась. Понятно, что трудно собраться на соперника, у которого за последние два года ты только в плей-офф выиграл восемь матчей из девяти. Соглашусь с Романом Ротенбергом, который заметил, что его подопечные утратили игровой тонус. Но тут разведу руками: составители календаря организовали армейцам медвежью услугу, позволив им закончить регулярный чемпионат раньше других. Всё это вместе и привело к весёлому результату в первом матче. А что нам ждать во втором?

Лучшие прогнозы на сегодня.

Минск продолжает оставаться опасным в основном потому, что ему уже нечего терять, все свои планы он выполнил и теперь уже перевыполнил. Поэтому играет, как говорится, с шутками и прибаутками, с баяном и балалайкой. Но во втором матче с тонусом у СКА будет всё в порядке. Надеюсь, все необходимые стержни от земли до неба будут Ротенбергом до нужной температуры накалены и в соответствующие места питерским игрокам вставлены. Судьи сами знают, что им делать. Поэтому предположу опять-таки достаточно весёлый в части заброшенных шайб матч с тоталом от 5.5 и выше. По итогам этого матча не предполагаю разрыва гостей на ветошь под девизом: «Я мстю, и мстя моя ужасна», но победу СКА в основное время всё-таки предполагаю. И даже с преимуществом не в одну шайбу, а поболе», — сказал Лебедев.

Экспресс с коэффициентом 6.08.

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