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«Локомотив» — «Витязь»: ставка Владимира Плющева на игру плей-офф КХЛ

«Локомотив» — «Витязь»: ставка Владимира Плющева на игру плей-офф КХЛ
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Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев сделал ставку на матч КХЛ «Локомотив» – «Витязь».

Ставка: ТМ 4.5 за 1.52.

«Витязь» в первом матче серии смог настолько засушить игру, что железнодорожники ни разу не смогли отличиться. Счёт 0:0 весьма редкое явление, тем не менее команды начали нынешний плей-офф с нулевой ничьей в основное время. «Локомотив», как и все остальные фавориты, не смог начать серию с победы. Тем злее будет команда в матче номер два.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Подмосковная команда задачу-минимум выполнила и привезёт домой как минимум одну победу и преимущество своей площадки. «Локомотив» выйдет на эту игру злым, и команда приложит все усилия для того, чтобы добиться победы. Думаю, что матч будет небогатым на голы. Думаю, три-четыре шайбы – это максимум, что смогут команды. Моя ставка – тотал меньше 4.5», — сказал Плющев.

Экспресс с коэффициентом 6.08.

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