«Ак Барс» — «Нефтехимик»: прогноз Максима Лебедева на матч плей-офф КХЛ в Казани

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч первого раунда Кубка Гагарина «Ак Барс» — «Нефтехимик».

Ставка: победа «Ак Барса» за 1.76.

«Когда сел писать прогноз ко второму матчу, мелькнула мысль: может, именно в этом и заключалась хитрая и далеко идущая идея Зинэтулы нашего Хайдяровича? Может, он сам попросил в первом матче спустить с цепи «Нефтехимик», предварительно накормив его озверином? Чтобы его искусанные подопечные сразу встали в строй и пошли дальше по плей-офф стройной колонной без расслаблений и раскачек?

Лучшие прогнозы на сегодня.

В любом случае во втором матче у нас будет совсем другой «Ак Барс» и немного другой «Нефтехимик». Все будут настолько другими, чтобы игра получилась не менее захватывающей, чем первая, с тоталом, превышающим 4.5. Но чтобы в итоге теперь уже победили хозяева. Предположу даже в основное время, чтобы не оставлять места ещё одной случайности», — сказал Лебедев.

Экспресс с коэффициентом 6.08.

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