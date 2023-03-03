«Ак Барс» — «Нефтехимик»: прогноз Максима Лебедева на матч плей-офф КХЛ в Казани

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч первого раунда Кубка Гагарина «Ак Барс» — «Нефтехимик».
Ставка: победа «Ак Барса» за 1.76.
«Когда сел писать прогноз ко второму матчу, мелькнула мысль: может, именно в этом и заключалась хитрая и далеко идущая идея Зинэтулы нашего Хайдяровича? Может, он сам попросил в первом матче спустить с цепи «Нефтехимик», предварительно накормив его озверином? Чтобы его искусанные подопечные сразу встали в строй и пошли дальше по плей-офф стройной колонной без расслаблений и раскачек?
В любом случае во втором матче у нас будет совсем другой «Ак Барс» и немного другой «Нефтехимик». Все будут настолько другими, чтобы игра получилась не менее захватывающей, чем первая, с тоталом, превышающим 4.5. Но чтобы в итоге теперь уже победили хозяева. Предположу даже в основное время, чтобы не оставлять места ещё одной случайности», — сказал Лебедев.
Экспресс с коэффициентом 6.08.
Кейн тепло отозвался о Панарине после перехода в «Рейнджерс».
Пятикратный обладатель Кубка Стэнли обвинён в налоговом мошенничестве.
Панарин: Тарасенко сильно помог «Рейнджерс» в матче с «Филадельфией».
- 3 марта 2023
-
19:00
-
18:15
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
08:00
- 2 марта 2023
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 1 марта 2023
-
20:00
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:00