«Факел» — «Химки»: прогноз Константина Генича на игру РПЛ

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Факел» – «Химки» в 18-м туре РПЛ сезона-2022/2023.

Ставка: первый гол — «Факел» за 1.70.

«Возобновляется РПЛ, тур под номером 18. И всё начинается в Воронеже на стадионе профсоюзов. «Факел» сыграет против «Химок». Так называемый матч за шесть очков. Действительно, важнейший матч и для тех, и для других. «Факел» изменился корректно – только чуть-чуть подкорректировали состав. Пришли четыре новых футболиста – двое из «Ботева», Марков, которого все знают по выступлениям за «Краснодар», Тулу, «Тосно», и Якимов из «Краснодара». А у «Химок» просто новая команда – 14 новых футболистов. А ожидается ещё и 15-й – Зе Луиш. 10 легионеров подписали. В общем, Гогниев строит абсолютно новый коллектив.

Лучшие прогнозы на сегодня.

По результатам товарищеских матчей у «Химок» по-прежнему очень плохи дела в обороне. Команда много пропускает. Хоть и стали химчане больше забивать, но баланса в игре не хватает. Будет не хватать и сыгранности. А «Факел» дома хорош: команда агрессивная, очень смелая, наглая. Не просто так их прозвали Наглецы из Воронежа.

Думаю, «Факел» на не самом хорошем поле у себя дома просто сумеет подавить нынешние «Химки». «Факел» — более сыгранная команда. Не знаю, сколько там болельщиков придёт с Fan ID. Но, думаю, «Факел» постарается сделать ставку на агрессивное начало.

Мой прогноз – первый гол в матче забьёт «Факел» за 1.7. В первом круге команды сыграли вничью 0:0, но отталкиваться от той игры бессмысленно, потому что сейчас совсем другие составы, особенно у «Химок». Более чёткие, правильные взаимодействия «Факела», более сыгранный состав плюс домашнее поле должны здесь сыграть в пользу воронежского клуба», — сказал Генич.

Экспресс с коэффициентом 6.08.

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