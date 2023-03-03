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Новак Джокович — Даниил Медведев: ставка Надежды Петровой на матч турнира в Дубае

Известная в прошлом теннисистка Надежда Петрова сделала ставку на матч турнира в Дубае Новак Джокович – Даниил Медведев.

Ставка: победа Медведева за 2.80.

«Эта игра станет самым настоящим украшением теннисной недели. Живая легенда Новак Джокович против показывающего свой лучший теннис в этом сезоне Даниила Медведева.

Лучшие прогнозы на сегодня.

В четвертьфиналах и серб, и россиянин обошли своих соперников, что называется, с ветерком. Новак обыграл поляка Хуберта Хуркача – 6:3, 7:5, а Даниил одолел хорвата Борну Чорича – 6:3, 6:2.

Между собой предстоящие соперники встречались 13 раз. Баланс в пользу великого серба – 9-4. Вообще, с момента знаменитой победы Медведева над Джоковичем в финале US Open — 2021 в их последующих противостояниях серб постоянно берёт верх.

Наверное, настала пора для Медведева изменить ситуацию в свою пользу. Разумеется, матч получится очень упорным, а шансы соперников примерно равные. Поболеем за нашего соотечественника и пожелаем ему пробиться в финал. Победа Медведева», — сказала Петрова.

Экспресс с коэффициентом 6.08.

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