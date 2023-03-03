Новак Джокович — Даниил Медведев: ставка Надежды Петровой на матч турнира в Дубае

Известная в прошлом теннисистка Надежда Петрова сделала ставку на матч турнира в Дубае Новак Джокович – Даниил Медведев.
Ставка: победа Медведева за 2.80.
«Эта игра станет самым настоящим украшением теннисной недели. Живая легенда Новак Джокович против показывающего свой лучший теннис в этом сезоне Даниила Медведева.
В четвертьфиналах и серб, и россиянин обошли своих соперников, что называется, с ветерком. Новак обыграл поляка Хуберта Хуркача – 6:3, 7:5, а Даниил одолел хорвата Борну Чорича – 6:3, 6:2.
Между собой предстоящие соперники встречались 13 раз. Баланс в пользу великого серба – 9-4. Вообще, с момента знаменитой победы Медведева над Джоковичем в финале US Open — 2021 в их последующих противостояниях серб постоянно берёт верх.
Наверное, настала пора для Медведева изменить ситуацию в свою пользу. Разумеется, матч получится очень упорным, а шансы соперников примерно равные. Поболеем за нашего соотечественника и пожелаем ему пробиться в финал. Победа Медведева», — сказала Петрова.
Экспресс с коэффициентом 6.08.
Тарпищев: Медведеву по силам вновь стать первой ракеткой мира.
Надаль впервые за 18 лет выпадет из топ-10 рейтинга ATP.
- 3 марта 2023
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
08:00
- 2 марта 2023
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 1 марта 2023
-
20:00
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 28 февраля 2023
-
19:00
-
18:00