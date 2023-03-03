Мурат Гассиев — Майк Балогун: во сколько начало боя, кто фаворит, где смотреть онлайн

3 марта 2023 года в Армении состоится турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ». В главном бою вечера сойдутся Мурат Гассиев и Майк Балогун.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Гассиев имеет рекорд 29-1 (22 KO), а единственное поражение в карьере ему нанёс Александр Усик. В тяжёлом весе Гассиев провёл три боя и в каждом нокаутировал соперников. А американец с рекордом 20-0 (16 KO) постарается остаться непобеждённым, имеет на это запредельную мотивацию. Спортсмены оспорят титул по версии WBA Intercontinental.

Главный бой вечера между Муратом Гассиевым и Майком Балогуном стартует не раньше 23:00 мск. Прямую трансляцию всего турнира проведёт телеканал «РЕН ТВ».

«Фонбет» считает основным фаворитом боя Мурата Гассиева — коэффициент на победу 1.06. Шансы американца оценили коэффициентом 9.75. Если в противостоянии будет зафиксирована ничья, сыграет 28.0.

Букмекер считает, что поединок закончится досрочно. Поставить на полный бой можно за 5.15, а на то, что один из бойцов одержит досрочную победу, за 1.15.

На победу Гассиева нокаутом в «Фонбет» дают коэффициент 1.23. Всем, кто зарегистрируется, будет доступен фрибет 2000 рублей.

Экспресс с коэффициентом 7.70.

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