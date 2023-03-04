«Спартак» — «Урал»: ставка Александра Мостового на матч РПЛ

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сделал ставку на матч РПЛ «Спартак» — «Урал».

Ставка: обе забьют за 1.71.

«Спартак» очень прилично выступил в матчах Кубка России против «Локомотива» и по делу прошел в следующий раунд, одержав две победы над соседом по городу. В чемпионате дела у «красно-белых» перед паузой тоже шли достаточно успешно и вторая строчка таблицы с не самым весомым отставанием от «Зенита» — лучшее тому подтверждение. Москвичи попытаются продлить свою позитивную серию и выйдут на поле исключительно за тремя баллами.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Что касается «Урала», то клуб тоже показал неплохой футбол после перерыва, выбив в двухматчевом противостоянии из Кубка России «Ростов». «Шмели» имеют неплохой отрыв от зоны вылета в чемпионате и чувствуют себя довольно комфортно на десятой строчке. По всем показателям уральцы уступают противнику и неважно играют в последние годы в очных встречах в столице, что делает их аутсайдерами поединка.

Оба коллектива хорошо сыграли в кубковых матчах, но «Спартак» смотрелся гораздо интереснее впереди, да и по тонусу выглядит бодрее футболистов «Урала». Да, «шмелям» вполне по силам устроить неприятности сопернику в отдельных эпизодах и они даже способны отличиться, но взять очки в Москве им вряд ли удастся. Я считаю, что стоит ждать открытого футбола и результативных действий от обеих команд», — сказал Мостовой.

Экспресс с коэффициентом 6.89.

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