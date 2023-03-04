«Спартак» — «Урал»: прогноз Андрея Тихонова на матч РПЛ 3 марта

Легендарный российский футболист Андрей Тихонов дал прогноз на матч РПЛ «Спартак» — «Урал».

Ставка: победа «Спартака» и обе забьют за 2.60.

«Соперники уже сыграли по два матча в кубке после паузы, и мы можем судить о форме игроков. «Урал» прошел «Ростов» с общим счетом 3:2, а «Спартак» выбил из турнира «Локомотив» с результатом двух матчей 5:2.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Обе команды выглядели довольно уверенно, но все же по игре москвичей видно, что они очень серьезно подходят ко второй половине сезона. «Спартак» отлично проводит сезон, борется за золото чемпионата, приобретает качественное усиление, травмированные возвращаются в строй.

Не вижу ни одной причины, почему он должен на своем поле потерять очки в этой встрече. «Урал», конечно, легко не сдастся, это хорошо подготовленная команда, но объективно «Спартак» сейчас классом выше», — сказал Тихонов.

Экспресс с коэффициентом 6.89.

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