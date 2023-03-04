«Авангард» — «Сибирь»: прогноз Максима Лебедева на матч плей-офф КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч 1-го раунда Кубка Гагарина «Авангард» — «Сибирь».

Ставка: победа «Сибири» в матче за 2.57.

«Играющая раньше всех во второй игровой день «Сибирь» продолжила тенденцию, запущенную накануне гостями и тоже победила. Точнее, «Авангард» сам проиграл выигранный матч. Проиграл в тот самый момент, когда, открыв счет за три минуты до конца третьего периода, выдохнул и посчитал дело сделанным. После чего вновь собраться не смог даже в овертайме.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Дальше, по идее, должны включиться те самые весы, которые заставляют меня все вторые матчи прогнозировать в пользу уже единожды проигравших «олигархов». Конкретно в нашем случае эти весы означают, что во втором матче выполнившая план на выездную часть серии «Сибирь» будет немного более расслаблена, а «Авангард», наоборот, немного более накручен и взведен. Чего должно хватить для хозяйской победы. Но в случае с «Авангардом» это может и не сработать, поскольку «ястребы» страсть как любят загонять себя в безвыходные ситуации, чтобы с честью из них выходить. Причем это тянется еще со времен Суперлиги, где у омичей было аккурат 80 процентов всех отыгрышей в сериях со счета 0-2 (а тогда серии игрались до трех побед). В том числе тот единственный случай, когда «Авангард» начал с двух домашних поражений.

В КХЛ ситуация не слишком-то изменилась, достаточно вспомнить серию омичей с «Ак Барсом». В общем, для того чтобы «ястребы» начали играть в хоккей по-настоящему, их непременно надо вывести в чистое поле и приставить лбом к стенке. Поэтому они запросто могут отдать «Сибири» и второй матч, а уже в Новосибирске встрепенуться.

Поэтому предположу и второй малорезультативный матч с тоталом, не превышающим 6,5. А по итогам этого матча новосибирцы победят во второй раз подряд и вновь, вполне вероятно, за пределами основного времени. Что не будет гарантировать «Сибири» ровным счетом ничего», — сказал Лебедев.

Экспресс с коэффициентом 6.89.

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