«Авангард» – «Сибирь»: ставка Владимира Плющева на матч Кубка Гагарина

Экс-главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев сделал ставку на матч КХЛ «Авангард» – «Сибирь».

Ставка: победа «Авангарда» за 2.02.

«Первый эпизод сибирского дерби завершился победой команды Андрея Мартемьянова. Перед плей-офф беспокоили вратари «Авангарда» и состояние первого номера Василия Демченко. Основной голкипер вышел в первом матче, но омичи проиграли именно в атаке. Одна заброшенные шайба — совсем не в духе нападения «Ястребов». «Сибирь» вырвала победу в овертайме в собственном стиле — благодаря терпению, самоотдаче и запредельной концентрации.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Во втором матче жду более раскрепощенной игры от «Авангарда». Возможно, в состав вернется Арсений Грицюк, пропустивший первый матч, который сможет разнообразить атаку омичей. Сделаю ставку на победу «Авангарда» в основное время», — сказал Плющев.

Экспресс с коэффициентом 6.89.

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