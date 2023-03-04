«Зенит» – «Пари НН»: прогноз Константина Генича на игру РПЛ

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Зенит» – «Пари Нижний Новгород» в 18-м туре РПЛ сезона-2022/2023.

Ставка: «Зенит» забьёт в обоих таймах за 1.75.

«Зенит» будет выходить на домашний матч против «Пари Нижний Новгород» в очень уютных, комфортных условиях. Крыша будет закрыта, поле в идеальном состоянии. Болельщиков, правда, как мне кажется, будет не так много, как мы привыкли видеть в Петербурге.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Обе команды провели кубковые матчи. Благополучно и те, и другие со своими соперниками справились. Теперь матч в чемпионате. И «Зенит» будет выходить, зная, как сыграет «Спартак», главный преследователь петербуржцев. Если «Спартак» обыграет «Урал», то, конечно, настрой у зенитовцев будет соответствующим.

Малком и Клаудиньо не играли в кубковой игре. Другие футболисты получили хорошую игровую практику. Мы знаем, что через игры «Зенит» форму набирает. И он сейчас прекрасно понимает, что надо обыгрывать такого соперника, как «Пари НН», дабы не возникло никакой иллюзии и интриги борьбы за чемпионство.

У «Пари» новый тренер – молодой Артем Горлов. Мне кажется, нынешнему «Пари НН» «Зенит» не по зубам. И для зенитовцев будет важно максимально быстро счет открыть, а дальше уже спокойно соперника раскатывать, как это было с той же ульяновской «Волгой» в Кубке России.

Мой прогноз – «Зенит» забьет в обоих таймах. Если забьют в первом, то заставят «Нижний» раскрываться. И на усталости за счет более глубокой и длинной скамейки «Зенит» может во втором тайме наказать соперника», — сказал Генич.

Экспресс с коэффициентом 6.89.

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