«Манчестер Сити» — «Ньюкасл»: ставка Романа Павлюченко на матч АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» — «Ньюкасл».

Ставка: победа «Манчестер Сити» с форой (-1) за 1.70.

«Манчестер Сити» и «Ньюкасл» встретятся в 26-м туре АПЛ. Обе команды проводят хороший сезон. Но, конечно, «горожане» претендуют на большее. «Сороки» же давно не побеждали. Так что не думаю, что в этом туре подопечные Хау изменят ситуацию.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Манчестер Сити» всё ещё находится в борьбе за чемпионство. Правда, сейчас отставание команды Пепа Гвардиолы от лидирующего «Арсенала» увеличилось до пяти очков – «канониры» выиграли у «Эвертона» в перенесённом туре. Сами же «горожане» недавно потеряли очки в противостоянии с «Ноттингем Форест» (1:1). А на неделе клуб из Манчестера выиграл у «Бристоль Сити» в Кубке Англии – 3:0.

У «Ньюкасла» идёт не самый простой период в сезоне. Долгое время клуб часто выигрывал и уверенно шёл в топ-4, однако с недавнего времени «сороки» стали терпеть неудачи. Так, в четырёх последних турах АПЛ подопечные Эдди Хау трижды сыграли вничью и один раз уступили. Причём обыграть «Ньюкасл» смог «Ливерпуль», который сейчас идёт в середине таблицы (0:2).

Также на прошлых выходных «Ньюкасл» участвовал в финале Кубка Лиги с «Манчестер Юнайтед». Конечно, для «сорок» большим успехом является попадание в финальную стадию турнира. Буквально недавно новые владельцы начали вкладывать деньги в команду, и вот уже первый финал крупного турнира. Однако переиграть «МЮ», который набрал хорошую форму, у «Ньюкасла» не получилось – 0:2.

Я не думаю, что «Манчестер Сити» потеряет очки в этом матче. Клуб играет дома, плюс «горожане» находятся в разгаре борьбы за первое место. А «Ньюкасл» сейчас испытывает проблемы, часто терпит неудачи. Думаю, на выезде «сороки» ничего не смогут противопоставить своему сопернику», — сказал Павлюченко.

Экспресс с коэффициентом 6.89.

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