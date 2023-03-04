«Ахмат» — «Оренбург»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ в Грозном

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Ахмат» – «Оренбург» в 18-м туре РПЛ сезона-2022/3023.

Ставка: индивидуальный тотал «Ахмата» больше 1.5 за 1.95.

«Команды соседствуют в турнирной таблице, занимая шестое и седьмое места соответственно. У «Оренбурга» практически сохранился тот же состав, что и был. Добавился только новичок-аргентинец, уже четвёртый, в оборону. Ушел Сычевой-Писарский, поэтому чуть перегруппируется атака.

Лучшие прогнозы на сегодня.

У «Ахмата» тоже есть новые исполнители, хорошо знакомые Ташуеву по совместной работе в солигорском «Шахтёре». Но и без того «Ахмат» располагал боевитым, квалифицированным составом с интересными ребятами – Олейниковым, Садулаевым, Агаларовым. Гамид рвёт и мечет – хочет себя проявить.

В первом круге «Оренбург» на искусственном газоне «Ахмат» обыграл – 2:1, но оренбуржцы многих подловили у себя на искусственной травке. Здесь, конечно, будет чуть посложнее «Оренбургу».

Я думаю, что «Ахмат», умеющий здорово прессинговать, с хорошей группой атаки, здорово использующий стандартные положения, как минимум два мяча «Оренбургу» забьёт. Все-таки не забываем, что «Оренбург» — самая пропускающая команда в первой части чемпионата. 37 мячей за 17 туров пропустили, это многовато. И, конечно, большую часть мячей получили в гостях. Плюс вратари у «Оренбурга», что Кеняйкин, что Гошев, не всегда команду выручают.

Мой прогноз – индивидуальный тотал «Ахмата» больше 1.5 мяча за 1.95», — сказал Генич.

Экспресс с коэффициентом 6.89.

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