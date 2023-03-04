«Арсенал» — «Борнмут»: ставка Романа Павлюченко на игру АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Арсенал» — «Борнмут».

Ставка: победа «Арсенала» с форой (-2) за 2.11.

«Арсенал» примет дома «Борнмут» в 26-м туре английского чемпионата. Тут, конечно, у гостей нет никаких шансов даже на ничью. Класс соперников слишком разный. «Канониры» должны добиться лёгкой победы.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Недавно у подопечных Микеля Артеты был небольшой кризис – клуб часто терпел неудачи и позволил «Манчестер Сити» догнать себя в таблице. Но сейчас ситуация начала снова улучшаться. «Канониры» стали выигрывать – они добивались виктории в трёх последних турах АПЛ и вернулись на первое место. В том числе лондонцы обыграли «Астон Виллу» (4:2) и «Лестер» (1:0). Сейчас отрыв «Арсенала» от «Манчестер Сити» составляет пять очков.

У «Борнмута» ситуация в АПЛ, конечно, совсем другая. Клуб идет в зоне вылета и борется за выживание. Да, шансы на сохранение прописки в чемпионате у «вишен» еще есть – отставание от соперников выше составляет один и два очка. И в последнее время подопечные Гари О’Нила начали понемногу набирать очки – 1:1 с «Ньюкаслом» и 1:0 с «Вулверхэмптоном».

Конечно, последние успехи «Борнмута» ничего не значат в игре с «Арсеналом». «Канониры» претендуют на чемпионство в АПЛ. Так что «вишням», которые до сих пор находятся в зоне вылета, нет смысла тут рассчитывать на успех. Ставлю на азиатскую фору (-2) на «Арсенал», — сказал Павлюченко.

Экспресс с коэффициентом 6.89.

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