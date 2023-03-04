«Ростов» — «Локомотив»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата России

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Ростов» – «Локомотив» (Москва) в 18-м туре РПЛ сезона-2022/2023.

Ставка: «Локомотив» не проиграет за 1.75.

«Главная игра тура или одна из центральных — «Ростов» — «Локомотив». Пройдёт она в Ростове-на-Дону. «Ростов» после того, как опустился в Кубке России в Путь регионов, будет принимать московский «Локомотив». Вокруг «Локо» очень много разговоров: насколько команда готова с Галактионовым решить поставленные задачи, приживаются или не приживаются новички. Одна из интриг здесь – Дзюба против Карпина. В общем, здесь хватает деталей, за которые можно зацепиться.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Пока «Ростов» не убеждает. Что в первой, что во второй игре с «Уралом» команда тяжело входила. Карпин сетует на поле. Но поле одинаковое для всех. «Уралу», в принципе, оно не мешало качественно комбинировать и создавать моменты, особенно в первых таймах обеих встреч.

«Локомотив» очень понравился своим движением, желанием в играх со «Спартаком», особенно с 60-й минуты игры в Черкизове. Я думаю, эти матчи определённую надежду в болельщиков вселили. Соответственно, они чуть добавили уверенности футболистам «Локомотива», несмотря на поражения.

Учитывая форму «Ростова» и «Локомотива» на данный момент, их положение в турнирной таблице, думаю, гости не проиграют. «Ростову» будет тяжело остаться в тройке, а «Локомотиву» надо выбираться, набирать очки. «Пари НН» может потерять очки в Петербурге, а «Локо» способен этим воспользоваться, если хочет избежать стыковых матчей. Мой прогноз – «Локомотив» не проиграет за 1.75», — сказал Генич.

Экспресс с коэффициентом 6.89.

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