«Ростов» — «Локомотив»: ставка Виктора Гусева на встречу РПЛ

Известный комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч РПЛ «Ростов» — «Локомотив».

Ставка: победа «Локомотива» за 3.52.

«Команды находятся в разной турнирной ситуации. Ростовчане уверенно идут на третьем месте, а «Локомотив» рискует вылететь. Обе команды проиграли свои противостояния в Кубке России. У меня остались вопросы к «Ростову» по итогу матчей с «Уралом». А вот в «Локомотив» я верю. Мне кажется, что при Галактионове железнодорожники набирают ход. да, они дважды проиграли, но показали, что им просто нужно время. Думаю, что даже к выездной игре «Локомотив» подойдёт с шансами на успех.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Ростов» в этом сезоне одержал шесть побед, дважды сыграл вничью и потерпел всего одно поражение. У «Локомотива» в гостях всё намного хуже. Однако я не верю, что железнодорожники проиграют ещё раз. Они находятся не в худшей форме. К тому же им пора прибавлять. Быть может, своё слово скажет Дзюба. В любом случае не удивлюсь, если «Локомотив» сумеет взять три очка», — сказал Гусев.

Экспресс с коэффициентом 6.89.

Миранчук и Кварацхелия претендуют на приз лучшему игроку месяца в Серии А.

Хави обвинил судей матча с «Реалом» в трусости.

Слуцкий объяснил, почему готов защищать Кокорина.