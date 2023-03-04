«Ростов» — «Локомотив»: ставка Виктора Гусева на встречу РПЛ

Известный комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч РПЛ «Ростов» — «Локомотив».
Ставка: победа «Локомотива» за 3.52.
«Команды находятся в разной турнирной ситуации. Ростовчане уверенно идут на третьем месте, а «Локомотив» рискует вылететь. Обе команды проиграли свои противостояния в Кубке России. У меня остались вопросы к «Ростову» по итогу матчей с «Уралом». А вот в «Локомотив» я верю. Мне кажется, что при Галактионове железнодорожники набирают ход. да, они дважды проиграли, но показали, что им просто нужно время. Думаю, что даже к выездной игре «Локомотив» подойдёт с шансами на успех.
«Ростов» в этом сезоне одержал шесть побед, дважды сыграл вничью и потерпел всего одно поражение. У «Локомотива» в гостях всё намного хуже. Однако я не верю, что железнодорожники проиграют ещё раз. Они находятся не в худшей форме. К тому же им пора прибавлять. Быть может, своё слово скажет Дзюба. В любом случае не удивлюсь, если «Локомотив» сумеет взять три очка», — сказал Гусев.
Экспресс с коэффициентом 6.89.
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