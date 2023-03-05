«Динамо» Москва — «Крылья Советов»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Динамо» Москва – «Крылья Советов» в 18-м туре РПЛ сезона-2022/2023.

Ставка: победа «Динамо» за 1.80.

«Серия между «Динамо» и «Крыльями Советов» продолжается, как в НБА, НХЛ, Кубке Гагарина. Команды играют третий раз подряд. И пока динамовцы ни разу не смогли обыграть самарцев. Было поражение в Самаре – 1:2, а также вымученная ничья в Москве в ответном матче Кубка России – 1:1. Команды прекрасно друг друга знают. Естественно, будут корректировки, ротация состава, как анонсировал Игорь Осинькин.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Когда-то «Динамо» все-таки обыграет «Крылья». Чуть-чуть не хватило в домашней встрече Кубка, хотя моменты были, было и попадание Захаряна в штангу. Но «Крылья» смотрелись не хуже, особенно в первом тайме. Во втором они уже чуть подсели, и динамовцы могли этим воспользоваться, но не сумели. Дальше по сетке отправляется самарский клуб.

Здесь матч чемпионата, у каждого свои задачи и цели. Именно в таких сериях часто бывает, что на три результата все разбивается. «Крылья» уже побеждали, была ничья. Чисто математически, теоретически давайте предположим, что «Динамо» все-таки выиграет в третьем матче. Этот прогноз я и дам – победа «Динамо» за 1.80», — сказал Генич.

Экспресс с коэффициентом 6.32.

«Спартак» решил не обращаться в ЭСК РФС после матча с «Уралом».

Юран: скоро вернусь в РПЛ.

«Спартак» может разорвать контракт с Квинси Промесом в одностороннем порядке.