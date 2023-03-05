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«Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз Дениса Казанского на матч АПЛ

«Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз Дениса Казанского на матч АПЛ
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Известный комментатор Денис Казанский дал прогноз на матч АПЛ «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед».

Ставка: ТБ 2.5 и обе забьют за 1.85.

«Это всегда особенная игра. Думаю, что вы прекрасно знаете, сколько красных карточек в этих матчах показывается. Накал остался прежний и что-то здесь такое будет, связанное с удалением.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Думаю, что будет голевой праздник. У «Ливерпуля» в обороне безобразие. «Юнайтед» сейчас король Кубков – победа над «Ньюкаслом» в финале Кубка Лиги и «Вест Хэмом» в Кубке Англии. В этой уверенности он приезжает играть на «Энфилд», чтобы продлить свою успешную серию.

Думаю, что стоит ждать большого количества мячей, так как оборона «Юнайтед» тоже не блещет, тогда как атака обеих команд сейчас хороша. Моя ставка – обе забьют и тотал больше 2,5», — сказал Казанский.

Экспресс с коэффициентом 6.32.

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