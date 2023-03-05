«Краснодар» — «Торпедо»: прогноз Константина Генича на игру РПЛ

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Краснодар» – «Торпедо» Москва в 18-м туре РПЛ сезона-2022/2023.

Ставка: победа «Краснодара» с форой (-1.5) за 2.25.

«Краснодар» сыграет против явного аутсайдера – «Торпедо». Торпедовцы как-то пытались усилить состав в межсезонье, но, по-моему, все уже смирились, что «Торпедо» вылетит. Всего 6 очков у команды и только одна победа (над ЦСКА).

Лучшие прогнозы на сегодня.

Для «Краснодара» что ни матч, то цели и задачи Владимира Ивича. Провалили первую игру с ЦСКА в Кубке России, во второй одержали победу 1:0, в общем, оставили неоднозначное впечатление. Где-то чуть легкости «Краснодару» не хватало. Посмотрим, как будет с «Торпедо».

Торпедовцы провалили игру с «Акроном» и, откровенно говоря, выглядели очень неубедительно. Не знаю, что за эти дни могло произойти, чтобы «Торпедо» заметно прибавило.

«Краснодар» мощнее, сильнее, у него практически нет травмированных. Вернулся Черников, форму набирает Кордоба, в неплохом состоянии находится Сперцян (его стандарты по-прежнему опасны), Кади все лучше и лучше чувствует себя в новой команде. Пара Алонсо – Кайо достаточно надежно действует, если мы берем домашнюю встречу с ЦСКА.

Мне кажется, минимум в два мяча «Краснодар» дома в идеальных условиях должен раскатывать «Торпедо». Мой прогноз – победа «Краснодара» с форой (-1,5) за 2,25», — сказал Генич.

Экспресс с коэффициентом 6.32.

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