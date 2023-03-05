«Нефтехимик» — «Ак Барс»: прогноз Максима Лебедева на матч Кубка Гагарина

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч 1-го раунда Кубка Гагарина «Нефтехимик» — «Ак Барс».

Ставка: победа «Ак Барса» за 2.05.

«Во второй казанской игре Радулову уже не устраивали небо с овчинку, и «Ак Барс» нормально дышал полной грудью, и надышал на равный счет в серии.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Это ничуть не помешает нижнекамцам в домашних матчах играть на равных с куда более мощным, но в соответствии с методичками Билялетдинова пока еще тихоходным «Ак Барсом». И легкой прогулки у номинанта на Кубок Гагарина, как это было в предыдущие годы при внутритатарском четвертьфинале, уже не будет. Но и нерешаемых задачек перед Казанью Нижнекамск тоже не поставит.

Что нам ждать от третьего матча? Равное и упорное бодание с итоговой победой гостей. Думаю, заброшенных шайб будет не так уж много, и до 6,5 тотал все-таки не дотянется. «Нефтехимик» будет где-то совсем рядом, совсем чуть-чуть, но все-таки не дотянется. И «Ак Барс» возьмет вторую победу, скорее всего, с минимальным преимуществом в счете и финишным навалом хозяев», — сказал Лебедев.

Экспресс с коэффициентом 6.32.

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