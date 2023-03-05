«Сочи» — ЦСКА: прогноз Алексея Андронова на матч чемпионата РПЛ

Известный комментатор Алексей Андронов дал прогноз на матч РПЛ «Сочи» — ЦСКА.
Ставка: победа ЦСКА за 2.10.
«РПЛ возвращается! Как говорится – страшный, ужасный, но свой чемпионат без перспективы выхода в еврокубки. Довольно любопытно, как команды будут вести себя во второй части сезона.
Для главного тренера ЦСКА Владимира Федотова игра с «Сочи» весьма принципиальная. «Сочи» его бывший клуб. На сегодняшний день ЦСКА выглядит более сильным и сыгранным, а возможности «Сочи» он знает достаточно хорошо.
На мой взгляд, ЦСКА — фаворит этого матча. Думаю, что ставить надо на победу армейцев. Уверенность – 8 из 10. ЦСКА должен возвращаться туда, где он привык быть», — сказал Андронов.
Экспресс с коэффициентом 6.32.
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