«Рома» — «Ювентус»: ставка Александра Мостового на матч Серии А

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сделал ставку на матч Серии А «Рома» — «Ювентус».
Ставка: победа «Ювентуса» за 2.81.
«Рома» после серии успехов уступила в прошлом туре «Кремонезе» на его поле и покинула топ-4 таблицы. Коллектив неплохо смотрится в домашних играх и отстает всего на три очка от второго в общем зачете «Интера», что явно активизирует футболистов в матче против гранда. Римляне довольно качественно выглядят по всем линиям, особенно радуя высоким уровнем обороны в отдельных противостояниях.
Что касается «Ювентуса», то команда вновь набрала солидный тонус и добыла четыре победы кряду, показав, что санкции никак не повлияли на амбиции коллектива. «Старая синьора» уже подтянулась к еврокубковой зоне и с таким темпом вполне может вернуться в сектор Лиги Чемпионов, отставая от него на десять баллов. Туринцы снова стали выглядеть солидно в обороне и в этот период пропустили только в дерби от «Торино».
На мой взгляд, в этой паре стоит отдать предпочтение приезжему коллективу. «Ювентус» набрал отличный ход, выглядит вновь здорово по всем линиям и явно намерен пробраться в еврокубковую зону. Да, «Рома» вполне конкурентна дома и однозначно устроит неприятности оппоненту, но я считаю, что три балла достанутся именно туринцам, учитывая их тонус и стремление к победе», — сказал Мостовой.
Экспресс с коэффициентом 6.32.
«Спартак» решил не обращаться в ЭСК РФС после матча с «Уралом».
«Спартак» может разорвать контракт с Квинси Промесом в одностороннем порядке.
- 5 марта 2023
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 4 марта 2023
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 3 марта 2023
-
19:00
-
18:15
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
08:00
- 2 марта 2023
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00