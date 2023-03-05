«Рома» — «Ювентус»: ставка Александра Мостового на матч Серии А

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сделал ставку на матч Серии А «Рома» — «Ювентус».

Ставка: победа «Ювентуса» за 2.81.

«Рома» после серии успехов уступила в прошлом туре «Кремонезе» на его поле и покинула топ-4 таблицы. Коллектив неплохо смотрится в домашних играх и отстает всего на три очка от второго в общем зачете «Интера», что явно активизирует футболистов в матче против гранда. Римляне довольно качественно выглядят по всем линиям, особенно радуя высоким уровнем обороны в отдельных противостояниях.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Что касается «Ювентуса», то команда вновь набрала солидный тонус и добыла четыре победы кряду, показав, что санкции никак не повлияли на амбиции коллектива. «Старая синьора» уже подтянулась к еврокубковой зоне и с таким темпом вполне может вернуться в сектор Лиги Чемпионов, отставая от него на десять баллов. Туринцы снова стали выглядеть солидно в обороне и в этот период пропустили только в дерби от «Торино».

На мой взгляд, в этой паре стоит отдать предпочтение приезжему коллективу. «Ювентус» набрал отличный ход, выглядит вновь здорово по всем линиям и явно намерен пробраться в еврокубковую зону. Да, «Рома» вполне конкурентна дома и однозначно устроит неприятности оппоненту, но я считаю, что три балла достанутся именно туринцам, учитывая их тонус и стремление к победе», — сказал Мостовой.

Экспресс с коэффициентом 6.32.

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