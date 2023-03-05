«Динамо» Мн — СКА: прогноз Максима Лебедева на матч Кубка Гагарина

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч первого раунда Кубка Гагарина «Динамо» (Минск) – СКА.

Ставка: победа СКА и ТБ 4.5 за 2.58.

«После второго игрового дня плей-офф в Западной конференции уже не хотелось вставать на четвереньки и выть на луну. Лидеры вспомнили про своё величие, аутсайдеры – про свой шесток. В морду получили те, кто и должен был получить изначально, а не наоборот, – в общем, всё вернулось на круги своя. Как, собственно говоря, автор этих строк и утверждал, утирая слёзы, после завершения первого игрового дня.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Если кто-то думает, что в Минске динамовцы «ужо всем покажут», то спешу их разочаровать. Армейцам, в принципе, глубоко по барабану, где играть, они везде играют одинаково, просто дома их ещё немного подстёгивает неповторимая питерская публика. Небольшая часть её будет и в Минске, арены по размерам почти совпадают, в общем, СКА не потеряется. А в «зубров» армейцы уже вцепились хваткой бультерьера, когда оторвать можно только вместе с головой. И больше в этом сезоне дышать минчанам уже не дадут.

Посему прогнозирую отнюдь не пустой по голевому наполнению матч с тоталом от 4.5, причём львиная доля этого тотала будет принадлежать гостям. Они же и возьмут вторую победу в этой серии, причём справятся в основное время, пусть и с небольшим преимуществом в счёте. А может, даже и с большим – но тут уже если минчане сами раскроются», — сказал Лебедев.

Экспресс с коэффициентом 6.32.

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